Harun Tan kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı eşleri kim? Harun Tan Ebru Şallı neden boşandı? Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan'ın oğlu Pars Tan hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, bu hastalıkla verdiği savaşı kaybetti. Magazin dünyasını sarsan bu haberin ardından Harun Tan Ebru Şallı çifti araştırılmaya başlandı. Acılı baba Harun Tan; cenazenin ardından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

HARUN TAN NE DEDİ?

İşte Harun Tan'ın o paylaşımı...

"İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnunu kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık."