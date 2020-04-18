Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde ortalık karışmaya devam etti. Yeni bölümde Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin bir süredir beklediği Çukur 93. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 93. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.