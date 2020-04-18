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    • Magazin
    • 18.04.2020 17:06
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    • 18.04.2020 17:11
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    Koçovalı kardeşlerin imtihanı: 93. bölüm fragmanında Koçovalılar konferans yoluyla görüşüyor!

    Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Heyecan dolu bölümde gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirmek için uğraştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin heyecanla beklediği Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Koçovalılar konferans yoluyla görüştüğü görülüyor. İşte dizinin yeni bölümde yaşanacak gelişmeler

    Çukur 93. bölüm fragmanında yeni isim!

    Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde ortalık karışmaya devam etti. Yeni bölümde Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin bir süredir beklediği Çukur 93. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 93. yeni bölüm fragmanı...

    ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

    Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

    Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.

    Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak.

    Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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