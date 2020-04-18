GOL KRALI KONUSU

Sait Sarıoğlu futbol meraklısı Sevim Ferferik'e ilk görüşte aşık olur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sevim'in futbol aşkı Sait'in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Sait gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen nişanlısının kendisine daha çok bağlanması için futbola gönül vererek başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Yazar Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Gol Kralı, Sait'in futbol ile ilgilenen sevgilisine kendisini beğendirmek için futbola başlamasına ve akabinde gelişen komik olaylara odaklanıyor.