Gol Kralı kaç yılında ve nerede çekildi? Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Gol Kralı filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Gol Kralı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gol Kralı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
GOL KRALI KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Gol Kralı filmi 1980 yılında çekilmiş ve filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.
GOL KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal, Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu, Sevim Ferferik
Gülnur Akay, Hemşire Hacer
Suzan Avcı, Meçhure
Reha Yurdakul, Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman, Hündar Dubara
Gölge Başar, İspanyol Aysel
Mürüvvet Sim, Mademoiselle Angel
Mete Sezer, Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek, Duvar Ahmet
GOL KRALI KONUSU
Sait Sarıoğlu futbol meraklısı Sevim Ferferik'e ilk görüşte aşık olur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sevim'in futbol aşkı Sait'in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Sait gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen nişanlısının kendisine daha çok bağlanması için futbola gönül vererek başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Yazar Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Gol Kralı, Sait'in futbol ile ilgilenen sevgilisine kendisini beğendirmek için futbola başlamasına ve akabinde gelişen komik olaylara odaklanıyor.