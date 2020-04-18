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    • 18.04.2020 19:56
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    • 18.04.2020 19:56
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    kaç yılında ve nerede çekildi? kimler, konusu ne?

    Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Filmde saf bir gencin futbola düşkün bir genç kıza olan hayranlığı nedeniyle futbol oynamaya başlaması ve ardından gelişen olayların hikayesi anlatılıyor. Peki, Gol Kralı kaç yılında ve nerede çekildi? kimler, konusu ne? İşte merak edilenler...

    Gol Kralı kaç yılında ve nerede çekildi?

    Gol Kralı kaç yılında ve nerede çekildi? Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Gol Kralı filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Gol Kralı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Gol Kralı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    GOL KRALI KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Gol Kralı filmi 1980 yılında çekilmiş ve filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

    GOL KRALI OYUNCULARI

    Kemal Sunal, Sait Sarıoğlu

    Suna Yıldızoğlu, Sevim Ferferik

    Gülnur Akay, Hemşire Hacer

    Suzan Avcı, Meçhure

    Reha Yurdakul, Hasip Ferferik

    Hüseyin Kutman, Hündar Dubara

    Gölge Başar, İspanyol Aysel

    Mürüvvet Sim, Mademoiselle Angel

    Mete Sezer, Antrenör Tomson

    Yavuz Şimşek, Duvar Ahmet

    GOL KRALI KONUSU

    Sait Sarıoğlu futbol meraklısı Sevim Ferferik'e ilk görüşte aşık olur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sevim'in futbol aşkı Sait'in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Sait gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen nişanlısının kendisine daha çok bağlanması için futbola gönül vererek başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Yazar Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Gol Kralı, Sait'in futbol ile ilgilenen sevgilisine kendisini beğendirmek için futbola başlamasına ve akabinde gelişen komik olaylara odaklanıyor.
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