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    • Magazin
    • 18.04.2020 21:43
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    • 18.04.2020 21:44
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    Hangi iki il birbiriyle komşudur? Kim Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Hangi iki il birbiriyle komşudur?

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi iki il birbiriyle komşudur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangi iki il birbiriyle komşudur?

    A: Ordu ve Trabzon

    B: Sivas ve Giresun

    C: Zonguldak ve Kastamonu

    D: Isparta ve Uşak

    Doğru cevap: B: Sivas ve Giresun

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