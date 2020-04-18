1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Doğru cevap: B: Fenerbahçe