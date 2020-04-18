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    • 18.04.2020 22:12
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    • 18.04.2020 22:16
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    1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?

    1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım unvanına açık ara sahip olan hangisidir?

    A: Beşiktaş

    B: Fenerbahçe

    C: Galatasaray

    D: Trabzonspor

    Doğru cevap: B: Fenerbahçe

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