Survivor Evrim Keklik kimdir? TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da yaşananlar gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu akşam yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Evrim Keklik oldu. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
SURVİVOR KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Survivor'da yeni takımlar yeniden kuruldu Konseyde, 2 takımdan 2 ismin yer değiştireceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ünlüler Takımından Gönüllüler Takımı'na geçen isimler gecenin sonunda belli oldu. Survivor 2020'de Ünlüler Takımından Gönüllüler'e geçen isim Berkan oldu. Yunus Emre ise, Survivor Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na geçen isim oldu.
Yarışmacılar, çarşamba gününden itibaren yeni takımlarında mücadele verecek.
SURVİVOR'DA ELEME OLACAK MI?
İlgi gören yarışma programı Survivor 14 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümünde farklı bir konsey ile yayınlandı. Ancak Survivor konseyinde bu kez eleme değil, takımların karıştığı bir konsey yaşandı. Dolayısıyla Survivor'da bu hafta eleme olmayacak.