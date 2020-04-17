Ebru Şallı'nın oğlu Pars'tan acı haber geldi. Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan olan oğlu Pars'ın lenfoma kanseri nedeniyle ölmesi büyük üzüntü yarattı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars 8 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce hastalığı yenen küçük Pars bu kez kanser ile savaşını kaybetti ve sevenlerini yasa boğdu. Ebru Şallı'ya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Bu kahreden ölüm haberinin ardından Ebru Şallı'nın hayatı merak edildi. Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğitmeni kimliği ile de tanındı ve farklı alanlarda başarı oldu. 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı. Peki Ebru Şallı evlilikleri kaç kere evlendi? Ebru Şallı oğlu Pars'ın babası kimdir? Lenfoma hastalığı nedir? İşte detaylar
Peki Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi, eşleri ve çocukları kimdir?
Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğitmeni kimliği ile de tanındı ve farklı alanlarda başarı oldu.
1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etti. 1997 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 1 yıl sonra boşandı.
Ebru Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra mankenliğe ara verdi. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin ikinci oğlu Pars ise 2012 yılında dünyaya geldi.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.
Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı.
Ozan Orhon'dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.
Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları'nın sahibi Harun Tan'la bir s2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca 'örnek' olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.
Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.
Evlilikleri :
1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.
2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2012) adında iki oğulları vardır.
3. evliliği: Ebru Şallı üçüncü evliliğini ise iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.
"ÖĞRENİNCE YERİMDEN SARSILDIM"
Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.
Lenfoma kanserinin belirtileri nelerdir?
Lenfoma pek çok hastalığı taklit edebilir. Hastalığın evresine göre belirtiler değişebilir. Bazen tek taraflı büyümüş bir bademcik, lenfoma tanısı alabilir. En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır.
Lenf bezlerinin büyümesi
Öksürük ve nefes darlığı
Bademcik şişmesi
Yüksek ateş
Gece terlemeleri
Halsizlik
Kilo ve iştah kaybı
Karın bölgesi krampları
Kaşıntı
Lenf kanserinin nedenleri nelerdir?
Lenf kanserinde lenfosit adı verilen hücreler, lenfoma hücresine dönüşür. Bu hücreler lenf bezleri ve diğer dokularda kontrolsüz biçimde çoğalarak kitleler oluşturur. Çoğu vakada hastalığın nedeni bilinemez. Ancak EBV ve HIV enfeksiyonları ile lenfoma arasında ilişki bulunmuştur. Aynı aileden birden fazla kişide lenfoma olabilmesi genetik faktör olduğunu da düşündürmektedir. Lenfoma, bağışıklık sistemi bozulmuş insanlarda daha sık görülmektedir. Benzen ve tarım ilaçları da hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır.
Lenf kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
Lenf kanserinin tedavisi hematoloji-onkoloji servislerinde onkologlar tarafından yapılır. Modern kemoterapi ile lenfoma hastaları %70-80 oranında tedavi edilebilmektedir. Hastalığın gidişatını etkileyen faktörler; hastalığın evresi, hastanın tedaviye yanıt verip vermemesi, lenfomanın tipi, lenfomanın tekrarlaması, beraberinde şeker hastalığı veya böbrek hastalığı olup olmamasıdır. Hastalara kemoterapi ile birlikte radyoterapi uygulanır. Kemoterapide kullanılan ilaçlar hastanın bağışıklık hücrelerini ve kan hücrelerini düşürebilir. Bu durumda hastaya kan nakli gibi destek tedavileri uygulamak da gerekebilir.
Lenfoma tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi dışında başvurulan bir diğer tedavi yöntemi immünoterapidir. İmmünoterapide laboratuvar ortamında üretilen ve damar yoluyla vücuda enjekte edilen antikorlar, kanserli hücrelerin yerini belirleyerek onları yok etmeyi ya da gelişimlerini engellemeyi amaçlar.
Lenfomanın tekrarlaması durumunda kemik iliği ve kök hücre nakline de sıklıkla başvurulur. Hastalığın nüksetmesi durumunda yüksek dozda kemoterapi uygulanması gerekir. Bu da kemik iliğine zarar vereceğinden kemoterapi öncesi hastanın kendisinden alınan kemik iliği, kemoretapi sonrası tekrar hastaya nakledilir. Kemik iliği tutulumu olan hastalarda ise aile yakınlarından da kemik iliği nakli gerçekleştirilebilir.