Gelinim Mutfakta kim birinci? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi? Haftanın birincisi…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta Cuma günü eleme heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gelinler en güzel yemekleri yapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kaynanalar ise gelinleri puanladı. Yemekleri en çok beğenilen gelin ise haftanın birincisi olup altın bilezikleri almaya hak kazandı. Peki, 17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu…

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?

Haftanın birincisi en çok puanı alan Hatice oldu.,

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Hatice Karabulut 1993 doğumludur ve 27 yaşındadır. İstanbullu olan yarışmacı İstanbul Zeytinbunu'nda yaşamaktadır. Eşinin ismi Hüseyin'dir ve kendisi ev hanımı, iki çocuk annesidir. Çocuklarının isimleri İlknur ve İdil Erva'dır. Kaynanası ise Hüsniye Karabulut'tur.