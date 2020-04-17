Gelinim Mutfakta kim birinci? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi? Haftanın birincisi…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta Cuma günü eleme heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Gelinler en güzel yemekleri yapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kaynanalar ise gelinleri puanladı. Yemekleri en çok beğenilen gelin ise haftanın birincisi olup altın bilezikleri almaya hak kazandı. Peki, 17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu…
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?
Haftanın birincisi en çok puanı alan Hatice oldu.,
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?
Hatice Karabulut 1993 doğumludur ve 27 yaşındadır. İstanbullu olan yarışmacı İstanbul Zeytinbunu'nda yaşamaktadır. Eşinin ismi Hüseyin'dir ve kendisi ev hanımı, iki çocuk annesidir. Çocuklarının isimleri İlknur ve İdil Erva'dır. Kaynanası ise Hüsniye Karabulut'tur.
Oldukça hırslı olan ve programın en güçlü yarışmacılarından biri olarak gösterilen Hatice Karabulut'un Best Of yarışmasında neden ilk hafta katılmadığı araştırılmıştı. Edinilen bilgilere göre Hatice'nin programa katılması istense de Hatice, işlerini tamamlamak ve çocuğunu bakama konusundaki sıkıntılarını gidermek adına yapımdan belirli bir süre istedi.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (17 NİSAN)
HATİCE – 72
NESLİHAN – 65
YAĞNUR – 49
BURÇİN – 42
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta yarışmaya veda eden isim Burçin oldu. En düşük puanı alan Burçin yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA BURÇİN KİMDİR?
Burçin Hanım 27 yaşında. 3 yıllık evi. 2 yaşında bir çocuğu var. Çalışıyor. Aslen Trabzonlu.
Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.
Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…
Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.
Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.
Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.