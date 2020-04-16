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    • Magazin
    • 16.04.2020 18:22
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    • 16.04.2020 18:28
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    filmi nerede ve kaç yılında ne zaman çekildi? kimlerdir, konusu ne?

    kaç yılında ve nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Tokatçı bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde saf bir adam olan Osman'ın gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine’ye kaptırması ve ardından İstanbul'a gidiş hikayesinde başına gelen olaylar anlatılıyor. Peki, kimler? İşte filme dair merak edilenler ve detaylar...

    Tokatçı filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

    Tokatçı filmi kaç yılında, nerede çekildi? Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Tokatçı filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Tokatçı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tokatçı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    TOKATÇI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Tokatçı filminin büyük çoğunluğu 1983 yılında Sarıyer ilçesinin sınırlarında bulunan yer alan Reşitpaşa'da çekilmiştir.

    TOKATÇI OYUNCULARI

    Kemal Sunal (Osman)
    Ali Şen (Hasan Ağa)
    Şevket Altuğ (Şevket)
    Nazan Saatçi (Emine)
    Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
    Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
    Selahattin Fırat (Deli Sait)
    Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
    Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)

    TOKATÇI KONUSU

    Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine'yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman'ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur.

    Osman'ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul'a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine'ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul'a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman'a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.
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