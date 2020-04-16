Tokatçı filmi kaç yılında, nerede çekildi? Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Tokatçı filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Tokatçı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tokatçı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

TOKATÇI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tokatçı filminin büyük çoğunluğu 1983 yılında Sarıyer ilçesinin sınırlarında bulunan yer alan Reşitpaşa'da çekilmiştir.