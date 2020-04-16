Tokatçı filmi kaç yılında, nerede çekildi? Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Tokatçı filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Tokatçı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tokatçı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
TOKATÇI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Tokatçı filminin büyük çoğunluğu 1983 yılında Sarıyer ilçesinin sınırlarında bulunan yer alan Reşitpaşa'da çekilmiştir.
TOKATÇI OYUNCULARI
Kemal Sunal (Osman)
Ali Şen (Hasan Ağa)
Şevket Altuğ (Şevket)
Nazan Saatçi (Emine)
Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
Selahattin Fırat (Deli Sait)
Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)
TOKATÇI KONUSU
Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine'yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman'ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur.
Osman'ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul'a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine'ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul'a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman'a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.