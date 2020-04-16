Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in hayatını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan Kuruluş Osman dizisi her hafta izleyicisini ekran başına kilitliyor. Son bölümde gelecek için önemli bir ittifakın adımları atıldı. Osman Bey ve Balgay arasında yapılan ittifakla birlikte yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Bu nedenle Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?