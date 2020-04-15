Benim Adım Melek bugün neden yok? Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Benim Adım Melek dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş TRT 1'den bir açıklama gelmedi. TRT 1'den yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.