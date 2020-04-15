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    • Magazin
    • 15.04.2020 19:52
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    • 15.04.2020 19:52
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    bugün var mı, neden yok? ! ?

    bugün var mı sorusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. TRT 1'de çarşamba günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümleri heyecanla izleniyor. 15 Nisan Çarşamba günü TRT 1 yayın akışında Benim Adım Melek dizisinin olmaması izleyicileri sorusu hakkında araştırmaya yöneltti. Peki, yayınlanacak? İşte

    Benim Adım Melek bugün neden yok?

    Benim Adım Melek bugün neden yok? Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Benim Adım Melek dizisi bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

    BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Benim Adım Melek dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş TRT 1'den bir açıklama gelmedi. TRT 1'den yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    15 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

    19:00 Ana Haber

    20:00 "Dangal" Yabancı Sinema

    22:55 Ev Yapımı - Tekrar

    00:10 "Dangal" Yabancı Sinema

    BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak?

    Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler.

    Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.

    Kerem sözleşmeye imzasını atmış, hayalinin peşinden gitmeye karar vermiştir. Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran'a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Seyran, Mithat'ın teklifini kabul edecek midir?

    Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir?

    İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek yıllar önce, kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını attığında ne ile karşılaşacak?
    Haberler Magazin Benim Adım Melek bugün var mı, neden yok? 15 Nisan TRT 1 yayın akışı! Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?
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