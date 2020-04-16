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    • Magazin
    • 16.04.2020 Gazete
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    ’ın eski başkanı taktığı şapkayla ’a olan aşkını yine gösterdi

    , önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun’la Etiler’de yürüyüş yaptı. ’ın eski başkanı, ‘’ yazılı şapkasıyla ’a olan aşkını yine gösterdi.

    Beşiktaşk

    Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un ilişkisi, tam gaz sürüyor. Bir yılı aşkın süredir birlikte olan ünlü çift, sahillerde yürüyüşün yasaklanmasıyla rotalarını Etiler'e çevirdi. Coşkun ile Orman, önceki gün Etiler sokaklarında yürüyüş yaptı.

    Tuğba Coşkun, fularını maske gibi takarken; Fikret Orman, maske ve eldivenli önlem almamıştı. Bu arada 'ın eski başkanı, Kara Kartal aşkından vazgeçmedi. Baştan aşağıya siyah-beyaz giyinen 52 yaşındaki iş adamı, üzerinde 'BJK' yazılı şapkasıyla da dikkat çekti


    Coşkun, gazetecileri fark edince kısa süreliğine panik yaşadı. Orman, şapkasıyla Beşiktaş aşkını gözler önüne serdi.

    AYDIN HAMZA

    Haberler Magazin Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman taktığı şapkayla Kartal’a olan aşkını yine gösterdi
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