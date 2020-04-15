Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım ailesi kimdir? Ailesini neden sildi?

Kaan Yıldırım Hadise aşkında yeni gelişme! Kaan Yıldırım'ın ailesini Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı. Çiftin uzun zamandır aşk yaşadıkları ve evlenmek istedikleri konuşuluyordu. Peki; Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım ailesi kimdir? Yıldırım'ın karantina sürecini beraber geçirmek için ünlü şarkıcıyı şu anda evinde ağırladığı iddia edilmişti.
Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı.
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.
Aşklarını bir türlü açıklamayan Kaan yıldırım ve Hadise, yaptığı paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseninin Kaan Yıldırım'ın evindeki duvar olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Yıldırım'ın köpeği ile poz veren Hadise, aşkını ele vermişti.
KAAN YILDIRIM KİMDİR?
24 Aralık 1986 İstanbul doğumlu olan Kaan Yıldırım, London Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Lost dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, Ulan İstanbul dizisi ile Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu ile çıkış yaptı.
2015 yılında Ezgi Eyüboğlu ile yaz dizisi Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Ring serisinde karakteri kendi adıyla oynadı. Son olarak Hekimoğlu dizisine katılır.
14 Mayıs 2016'da Esma Sultan Yalısı'nda Ezgi Eyüboğlu ile evlendi. Çift, 26 Haziran 2019'da sürpriz bir kararla boşandı.
Başarılı aktörler dizisi şöyle: Kayıp, Ulan İstanbul, İsim Mutluluğu, Kalbim Şöminesi, Klavye Delikleri, İnsan Suçu, Yüzük, Hekimoğlu.