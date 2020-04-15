Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Yıldırım ailesi kimdir? Ailesini neden sildi?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

24 Aralık 1986 İstanbul doğumlu olan Kaan Yıldırım, London Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Lost dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, Ulan İstanbul dizisi ile Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu ile çıkış yaptı.

2015 yılında Ezgi Eyüboğlu ile yaz dizisi Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Ring serisinde karakteri kendi adıyla oynadı. Son olarak Hekimoğlu dizisine katılır.

14 Mayıs 2016'da Esma Sultan Yalısı'nda Ezgi Eyüboğlu ile evlendi. Çift, 26 Haziran 2019'da sürpriz bir kararla boşandı.

Başarılı aktörler dizisi şöyle: Kayıp, Ulan İstanbul, İsim Mutluluğu, Kalbim Şöminesi, Klavye Delikleri, İnsan Suçu, Yüzük, Hekimoğlu.