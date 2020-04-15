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    • 15.04.2020 17:25
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    • 15.04.2020 17:25
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    Survivor Aşkım nereli, kaç yaşında? , mesleği nedir, boyu kaç?

    Survivor Aşkım kimdir sorusu programın yakın takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise oldu. Aşkım Burçe Tunay sempatik tavırlarıyla sevilen bir isim. Peki, Survivor Aşkım kimdir? Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte merak edilen bilgiler...

    Survivor Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında?

    Survivor Aşkım kimdir? TV 8 ekranlarında her gün izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler yarışmacıların hayatları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de Aşkım Burçe Tunay. Peki, Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte yarışmacının hayatı

    SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

    Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.

    Okuduğu Okullar:

    2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

    2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

    2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

    2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

    2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

    2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

    2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

    Başarıları:

    Yurtiçi:

    2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

    2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

    2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

    2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

    2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

    2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

    2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

    Yurtdışı:

    2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

    2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

    2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

    2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

    BİRLEŞME PARTİSİ HAFTAYA DAMGASINI VURDU

    Takımlar arasında yarışmacıların değiş tokuş yapılacağı Survivor'ın birleşme partisi dikkat çekti. Survivor birleşme partisine Cemal Can Canseven ve Aycan Yanaç damgasını vurdu.

    Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Ilıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı.

    Ilıcalı'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.
    Haberler Magazin Survivor Aşkım nereli, kaç yaşında? Aşkım Burçe Tunay kimdir, mesleği nedir, boyu kaç?
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