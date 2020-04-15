Survivor Aşkım kimdir? TV 8 ekranlarında her gün izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Programın yayınlandığı saatlerde izleyiciler yarışmacıların hayatları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de Aşkım Burçe Tunay. Peki, Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte yarışmacının hayatı

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.