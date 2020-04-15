AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan, 14 Mart 1965 yılında Mumbai Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Hint sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Aamir Khan, evli ve iki erkek bir kız çocuğuna sahiptir. Müslüman kimliği ile tanınan ve sevilen Aamir Khan'ın tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır. Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır. Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.

Aamir Khan, ilkokul eğitimini J.B. Petit Okulu'nda tamamlamış ardından St. Anne Lisesi'nde eğitim görmüş 9. ve 10. sınıfı Bombay İskoç Okulu'nda okumuş Mumbai's Narsee Monjee Koleji'nde ise 11. ve 12. sınıfı tamamlamıştır.

Aamir Khan, ilk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.

Aamir Khan kariyeri boyuncu bir çok başarılı projeye imzasını atmış, Hint sinemasının olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir. Hindistan'ın en popüler aktörü olan Khan, dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.