Dangal filmi konusu nedir? Dangal filmi oyuncusu Aamir Khan kimdir? TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Dangal filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Hint sinemasının önemli filmlerinden birisi olan Dangal'ın başrolünde Aamir Khan yer alıyor. Filmde, çocukluklarından itibaren güreş eğitimi alan iki kızın toplum baskısıyla mücadelesi konu ediliyor.
DANGAL FİLMİ KONUSU!
Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...
DANGAL FİLMİ OYUNCULARI
Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta olarak Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni
DANGAL NE DEMEK?
"Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.
AAMİR KHAN KİMDİR?
Aamir Khan, 14 Mart 1965 yılında Mumbai Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Hint sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Aamir Khan, evli ve iki erkek bir kız çocuğuna sahiptir. Müslüman kimliği ile tanınan ve sevilen Aamir Khan'ın tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır. Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır. Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.
Aamir Khan, ilkokul eğitimini J.B. Petit Okulu'nda tamamlamış ardından St. Anne Lisesi'nde eğitim görmüş 9. ve 10. sınıfı Bombay İskoç Okulu'nda okumuş Mumbai's Narsee Monjee Koleji'nde ise 11. ve 12. sınıfı tamamlamıştır.
Aamir Khan, ilk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.
Aamir Khan kariyeri boyuncu bir çok başarılı projeye imzasını atmış, Hint sinemasının olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir. Hindistan'ın en popüler aktörü olan Khan, dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.
Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil, romans Raja Hindustani ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Aamir Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak) filmindeki rolü ile de takdir toplamıştır. 1990 senesinde Khan'ın peş peşe 5 filmi gösterime girmiştir. Her projesinde üstün başarı sergileyen Khan, Türkiye'de de tanınan ve sevilen bir isimdir.
Aamir Khan, 2001 yılında kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş ve yaptığı ilk filmi Lagaan ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiştir. Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır.
Usta sanatçı Aamir Khan, 2007 yılında yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Aamir Khan'ın en büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.
Aamir Khan, 2016 yılında başarılarına bir başarı daha ekleyerek Dangal adlı sinema filmini piyasaya sunmuştur. Güreş hayranı, iki kız çocuğa sahip bir baba ve kızlarının hayat hikayesini anlatan muhteşem yapım Türk sinema tarihinde de oldukça beğeni toplamıştır. Khan son olarak 20 Ekim 2017 tarihinde Secret Superstar adlı sinema filmini piyasaya sunmuş ardından 2018 yılında Thugs Of Hindostan adlı filmini gösterime çıkarmıştır.