Kuruluş Osman neden yok? ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak eden seyirciler bu nedenle "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KURULUŞ OSMAN BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATV'den Kuruluş Osman yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.