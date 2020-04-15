Kuruluş Osman bu akşam var mı? 15 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman neden yok?

15 Nisan Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. 15 Nisan ATV yayın akışı sorgulanmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman neden yok? İşte dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler!

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kovid-19 salgını nedeniyle dizi çekimlerinin ertelenmesinden dolayı dizilerin yeni bölümleri de yayınlanmıyor. Birçok dizi yeni bölümlerine ara verdi. Kuruluş Osman'ın da yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

ATV YAYIN AKIŞI - 15 NİSAN

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?