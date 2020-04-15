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    • Magazin
    • 15.04.2020 Gazete
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    ’in “Evde kalın” çağrısı yanıtsız kalmadı

    ’in yıldızı ’in “Evde kalın” çağrısı yanıtsız kalmadı. Eve kapanan binlerce futbolsever, ünlü isme fotoğraf yolladı. Türk yıldıza, dün de 'dan 'ya, 'da 'ye kadar dünyanın dört bir yanından 'Özil' formalı kareler yağmaya başladı.

    Özil destek

    Coronavirüs, beş ay önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayıldı. O ülkeler arasında de vardı. Burada yaşayan ve İngiliz devi 'de top koşturan ile güzel eşi Amine Gülşe de herkes gibi eve kapandı.


    Mutlu çift, kızları Eda'nın da sağlığını düşünüyor. Evden dışarı bir adım bile atmıyor

    Geçtiğimiz ay kızı Eda'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan yıldız oyuncu, birkaç gün önce de sosyal medya hesabından "Evde kalın ve bana evinizden formalı fotoğraflarınızı gönderin" çağrısı yapmıştı.

    MESAJ YAĞMURU
    Türk yıldıza, dün de 'dan 'ya, 'da İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir yanından 'Özil' formalı kareler yağmaya başladı. 31 yaşındaki Türk asıllı Alman milli futbolcu da kendisine gelen fotoğrafları 21.8 milyon takipçili resmi Instagram hesabından paylaştı.

    Özil, evde kalan tüm sevenlerine teşekkür ederken, kendisine gelen fotoğrafları da paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.

    Ünlü futbolcu, eşiyle birlikte bir kez daha tüm insanlığa "Evde kalın" mesajı yolladı.

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