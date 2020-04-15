2 yıl önce Tako lakaplı Tolga ile tanıştıktan sonra başına istemediği şeyler geldiğini iddia eden Pınar doğruyu mu söylüyor? Pınar'ın bebeğinin babası Mehmet mi yoksa kendisini Tolga diye tanıtan Tarık Dilaver mi? Büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! İddiaların odağındaki Tarık Esra Erol'da canlı yayınında! "30 yıllık eşim Nazife Kumar alışkanlığı nedeniyle 1 buçuk yıldır eve gelmiyor" dedi. Kimse duyduğuna inanamadı! Nazife Özdemir ortaya çıktı! Nazife, Mehmet'i ne ile tehdit etti?

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Esra Erol'daki Mehmet Özdemir'in eşi Nazife Özdemir hakkındaki iddiaları herkesi şoke etti! 14 Nisan Salı günü Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınına konuk olan Mehmet Özdemir, eşi Nazife Özdemir'in yaklaşık 1.5 ay önce evi terk ettiğini belirtti ve Esra Erol'dan yardım istedi.

Mehmet Özdemir eşi Nazife Özdemir'i arıyor. 30 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu 3 de torunu var. Temizlik firmasında çalışan Nazife Özdemir, 1.5 yıl önce evi terk etti. Mehmet Özdemir'in iddiasına göre eşi Nazife Demir'in kumar alışkanlığı var ve iş yerindeki arkadaşlarına 'eve gidiyorum' diyerek soluğu kumarhanede alıyor.

Mehmet Bey'in bir başka iddiası ise Eşi Nazife Hanım'ın gece 12.00'den sonra telefonundan kendisini engellediği ve sabah 06.00'da eşinin telefonuna ulaşılabilir halde olduğu... Esra Erol'a çıkan Mehmet Özdemir'in anlattıkları herkesi şoke etti. Nazife Özdemir'in kumar alışkanlığı olduğunu öğrenen Esra Erol da duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Damadını eşinin peşine takan Mehmet Özdemir, kızının kocasını, Nazife Hanım'ı kumar oynarken yakaladığını da ileri sürdü.

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Yaşanan bu olayın ardından Mehmet Bey eşi Nazife Hanım'ın gittiği yerleri takip ettiğini ve Nazife Hanım'ın kredi çektiğini öğrendiğini ifade etti.

Nazife Hanım'ın 3 bankadan kredi çektiği ve bir tanesinin 2.500 TL olduğunu öğrendiğini ifade eden Mehmet Bey, eşinin 3 yıldır kumar oynadığını iddia ediyor. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Mehmet Bey'in kızı ve ismini vermek istemeyen bir izleyici de bu sözleri doğruladı.

"Eşime dengesizce çok mesajlar geldi erkeklerden" diyen Mehmet Özdemir, Nazife Özdemir'in bulunmasını ve en kısa sürede 30 yıllık eşinden boşanmak istediğini belirtti.