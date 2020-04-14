EDHO Hurşit öldü mü? Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hızır ve düşmanlarının arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Hurşit karakterini canlandıran Haydar Şişman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Haydar Şişman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...
KENAN ÇOBAN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI MI?
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Hurşit'i canlandıran Haydar Şişman diziden ayrıldı. Kasaplar dizide Hurşit ve Fahri'ye tuzak kurarak ikisini de vurdu. Böylece sevilen karakterlerden Hurşit diziye veda etmiş oldu.
HAYDAR ŞİŞMAN KİMDİR?
Haydar Şişman 4 Eylül 1966 yılında Trabzon'da hayata gözlerini açtı. Minar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Şişman, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Kalandar Soğuğu filmi ile yaşamış; daha sonra ise Yol Kenarı adlı sinema filminde rol almıştır.
Haydar Şişman Kalandar Soğuğu filminde gösterdiği başarılı performans ile Altın Portakal Ödülü'nü kazanmıştır. Çok fazla projede yer almayan Şişman aynı zamanda ressamdır.
Şu ana dek 4 projede yer alan Haydar Şişman son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı Hurşit karakteri ile Türkiye'de ününe ün katmıştır.
Dizideki yapısı itibariyle sadık, kararlı, kendini adamış başına buyruk bir adam rolünü oynayan Şişman, aynı zamanda Karadeniz'in hırçın ama esprili yönünü de yanında taşıyor.
Ödülleri:
En iyi erkek oyuncu (uluslararası) (Kalandar Soğuğu) / 52. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2015
En iyi erkek oyuncu (Kalandar Soğuğu) / 35. İstanbul Film Festivali 2016
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Lady Winsley (Sinema Filmi, 2018)
Yol Kenarı (Sinema Filmi, 2016)
Kalandar Soğuğu (Sinema Filmi, 2015)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.
HAŞMET'İN İNTİKAMI
Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.
KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR
Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.
ACI KAYIP
Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.