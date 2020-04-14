EDHO Hurşit öldü mü? Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hızır ve düşmanlarının arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Hurşit karakterini canlandıran Haydar Şişman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Haydar Şişman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

KENAN ÇOBAN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Hurşit'i canlandıran Haydar Şişman diziden ayrıldı. Kasaplar dizide Hurşit ve Fahri'ye tuzak kurarak ikisini de vurdu. Böylece sevilen karakterlerden Hurşit diziye veda etmiş oldu.