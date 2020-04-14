Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 163. bölüm canlı izle! Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde ortalık karıştı. Yeni bölümde Kasaplar, Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çiziyor ve vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm canlı izleme seçeneği aşağıda bulunuyor.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.
HAŞMET'İN İNTİKAMI
Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.
KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR
Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.
ACI KAYIP
Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bunu ihanet sayarım!"
Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.
HIZIR ALİ ÖFKELİ
Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.
SIRA NASUH VE FEYYAZ'DA
Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar.
KEPELİLER HAREKETE GEÇİYOR
Kepeliler paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.
FEYYAZ İKİLİ OYNUYOR
Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.
ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ
Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.