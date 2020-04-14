KENAN ÇOBAN KİMDİR?

22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Ticaret Ve Meslek Lisesinden mezun oldu.

Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. En beğendiği yabancı aktörler Mel Gibson, Tom Cruise ve Al Pacino olan Kenan Çoban, atletizm, futbol, tekvando sporlarını ve ata binmeyi seviyor. Boş vakitlerinde spor yapıyor, sinemaya gidiyor. En çok aksiyon filmlerini seviyor.

Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizi film setine prodüksiyon elemanı olarak işe girdi. Uzun zaman çay servisinden çeşitli işlere kadar her işi yapmış, sonunda Raci Şaşmaz onu dizide oynatma kararı almış ve böylece 30. bölümde diziye girerek oyuncu olmuş.