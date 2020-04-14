EDHO Fahri öldü mü sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan 163. bölümde fragmanında diziye yeni dahil olan Kasaplar'ın Fahri'yi vurduğu görülüyor. Yeni bölümü heyecanla takip eden izleyiciler Fahri'nin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kenan Çoban Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...
KENAN ÇOBAN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI MI?
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Fahri'yi canlandıran Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümünde netlik kazanacak.
KENAN ÇOBAN KİMDİR?
22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Ticaret Ve Meslek Lisesinden mezun oldu.
Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. En beğendiği yabancı aktörler Mel Gibson, Tom Cruise ve Al Pacino olan Kenan Çoban, atletizm, futbol, tekvando sporlarını ve ata binmeyi seviyor. Boş vakitlerinde spor yapıyor, sinemaya gidiyor. En çok aksiyon filmlerini seviyor.
Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizi film setine prodüksiyon elemanı olarak işe girdi. Uzun zaman çay servisinden çeşitli işlere kadar her işi yapmış, sonunda Raci Şaşmaz onu dizide oynatma kararı almış ve böylece 30. bölümde diziye girerek oyuncu olmuş.
2003 yılında "Kurtlar Vadisi" dizisi ile oyunculuğa başladı. Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu dizide Gürkan Uygun, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Seray Sever, Hande Kazanova, Musa Uzunlar gibi oyuncularla beraber rol aldı.
2014 yılında "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boyav ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı.
Kenan Çoban, İstanbul Ömerli İshaklı'da fidanlık kurdu. "Garden Consept" isimli mekanda peyzaj ağaçlar ve çiçekler yetiştiren Çoban aynı zamanda organik ürünlerden oluşan mönüsüyle yeme içme hizmeti de veriyor. Kenan Çoban, Elazığlı olmasına rağmen fanatik bir Trabzonspor taraftarıdır.
Kenan Çoban, 24 Haziran 2011 tarihinde Denizli'de İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu Dilek Özkan ile evlendi 7 ay sonrada boşandı.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2016- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi)
2014 – Beyaz Karanfil (dizi)
2011 – Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)
2007 – Kurtlar Vadisi Terör (dizi)
2007 – Halil İbrahim Sofrası (dizi)
2007 – Ayrılık (dizi)
2007 – 2014 – Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)
2006 – Kurtlar Vadisi Irak (sinema)
2003 – 2005 – Kurtlar Vadisi (dizi)
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.
HAŞMET'İN İNTİKAMI
Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.
KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR
Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.
ACI KAYIP
Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.