Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile oyuncu eşi Fahriye Evcen'in bebekleri, dün 1 yaşına bastı.
Ünlü çiftin hayranları da sevimliliğiyle fenomen olan Karan Bebek için kolları sıvadı.
Özçivit Ailesi'nin fanları, minik Karan için evlerinde pastalar bile yaptı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen adına kurulan 'Fahbur' isimli hayran kulübü ise örnek bir harekete imza attı.
Gözde çiftin hayranları, haftalar öncesinden kampanya başlatıp aralarında para topladı. İkilinin hayranları dün de Karan Bebek adına Türkiye'deki birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı.