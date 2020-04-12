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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    Yardım meleği

    , önceki akşam iki günlük sokağa çıkma yasağını duyunca kolları sıvadı. Maskesini takıp mahallesine çıkan oyuncu, yasak nedeniyle yiyecek bulamayabileceğini düşündüğü hayvanlar için sokaklara mama koydu.

    Yardım meleği

    Ezgi Mola, önceki akşam iki günlük sokağa çıkma yasağını duyunca kolları sıvadı. Maskesini takıp mahallesine çıkan oyuncu, yasak nedeniyle yiyecek bulamayabileceğini düşündüğü hayvanlar için sokaklara mama koydu.

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