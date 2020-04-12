Yardım meleği

Ezgi Mola, önceki akşam iki günlük sokağa çıkma yasağını duyunca kolları sıvadı. Maskesini takıp mahallesine çıkan oyuncu, yasak nedeniyle yiyecek bulamayabileceğini düşündüğü hayvanlar için sokaklara mama koydu.
Ezgi Mola, önceki akşam iki günlük sokağa çıkma yasağını duyunca kolları sıvadı. Maskesini takıp mahallesine çıkan oyuncu, yasak nedeniyle yiyecek bulamayabileceğini düşündüğü hayvanlar için sokaklara mama koydu.
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