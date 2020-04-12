Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sosyetik karantinada da spordan vazgeçmedi! Sırt ve kol kasları dikkat çekti

    Sosyetik , karantinada da spordan vazgeçmedi. Vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu olan ’la online olarak evinde antrenman yapan iki çocuk annesi sosyetiğin, sırt ve kol kasları dikkat çekti.

    Yasemin kasıldı!

    Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Yasemin Özilhan, kilo almama konusunda ısrarlı. Karantina dönemini iki kızının babası İzzet Özilhan'la birlikte Boğaz'daki lüks villasında geçiren sosyetik güzel, evinin spor salonunda sürekli antrenman yapıyor. 35 yaşındaki Özilhan, profesyonel olarak da yardım aldı.


    Evindeki spor salonunda bir fitness merkezinde olan tüm aletler olan sosyetik güzel, hocasının tavsiyesiyle bol bol halter kaldırıyor.

    ŞAMPİYONDAN DERS
    Vücut     geliştirme dalında Avrupa şampiyonluğu bulunan İpek Altun'la anlaşan Yasemin Özilhan, profesyonel sporcunun verdiği antrenman programını uyguluyor. Önceki gün evinde spor yaparken çektiği videoyu Instagram'da paylaşan sosyetik güzelin, sırt ve kol kaslarının iyice belirginleştiği gözlerden kaçmadı.


    , cep telefonundan görüntülü olarak Özilhan'a hareketleri gösteriyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Sosyetik Yasemin Özilhan karantinada da spordan vazgeçmedi! Sırt ve kol kasları dikkat çekti
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri