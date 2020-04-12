Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Yasemin Özilhan, kilo almama konusunda ısrarlı. Karantina dönemini iki kızının babası İzzet Özilhan'la birlikte Boğaz'daki lüks villasında geçiren sosyetik güzel, evinin spor salonunda sürekli antrenman yapıyor. 35 yaşındaki Özilhan, profesyonel olarak da yardım aldı.



Evindeki spor salonunda bir fitness merkezinde olan tüm aletler olan sosyetik güzel, hocasının tavsiyesiyle bol bol halter kaldırıyor.

ŞAMPİYONDAN DERS

Vücut geliştirme dalında Avrupa şampiyonluğu bulunan İpek Altun'la anlaşan Yasemin Özilhan, profesyonel sporcunun verdiği antrenman programını uyguluyor. Önceki gün evinde spor yaparken çektiği videoyu Instagram'da paylaşan sosyetik güzelin, sırt ve kol kaslarının iyice belirginleştiği gözlerden kaçmadı.



İpek Altun, cep telefonundan görüntülü olarak Özilhan'a hareketleri gösteriyor.

