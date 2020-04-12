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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    coronavirüsü yendi! Eşi virüse karşı önerilerini sıraladı

    Eski milli kaleci , geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'ü yenmeyi başardı. Eşi ise dün salgın nedeniyle zor günlerde olan ailelere yardım ettiklerini söyleyip, herkesi de bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Sosyetik güzel, Rüştü'nün iyileşme süresini doldurduktan sonra bağışçı olacağını da vurguladı.

    Günlük temiz hava alın

    Eski milli kaleci , geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'ü yenmeyi başardı. Eşi ise dün salgın nedeniyle zor günlerde olan ailelere yardım ettiklerini söyleyip, herkesi de bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Sosyetik güzel, Rüştü'nün iyileşme süresini doldurduktan sonra bağışçı olacağını da vurguladı.

    Önerilerini ise şöyle sıraladı: Günlük temiz hava alın. Egzersiz yapın, minimum 8 saat uyuyun. 3 litre su için. Sıvı gıdalar tüketin. Sıcak suya limon sıkıp için. Alkali içerikli beslenmeyi tercih edin. (Brokoli, salatalık, lahana, sarımsak, karalahana, maydanoz, ıspanak, domates gibi) Ve bol bol meyve tüketin.

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