Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    sevimli köpeğiyle poz verdi

    , sevimli köpeğiyle önceki gün evinden bu paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu, bu karesine şöyle not düştü: "Benim bal çocuğum Logiş. Evdeyiz, evde kal."

    Ballı çocuk
    , sevimli köpeğiyle önceki gün evinden bu paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu, bu karesine şöyle not düştü: "Benim bal çocuğum Logiş. Evdeyiz, evde kal."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Aslıhan Güner Kılıç sevimli köpeğiyle poz verdi
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri