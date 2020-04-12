Aslıhan Güner Kılıç, sevimli köpeğiyle önceki gün evinden bu paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu, bu karesine şöyle not düştü: 'Benim bal çocuğum Logiş. Evdeyiz, evde kal.' Aslıhan Güner Kılıç, sevimli köpeğiyle önceki gün evinden bu paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu, bu karesine şöyle not düştü: 'Benim bal çocuğum Logiş. Evdeyiz, evde kal.'
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