Coronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin taburcu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun.. 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek. Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin."
Işıl Reçber, doktorlar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski futbolcular Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Türkiye Futbol Federasyonuna ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Eşi Rüştü Reçber'in hastaneden taburcu olduğunu belirten Işıl Reçber,doktor ve sağlık çalışanlarına tesekkür etti.
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