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    • Saklambaç
    • 08.04.2020 Gazete
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    Coronavirüsü yenen 'in eşi : Sağlığınızın kıymetini bilin

    Eski milli kaleci , Coronavirüs ile savaştı. Hastalığı atlattı. Eşi sosyal medya üzerinden mesaj yayınladı: Sağlığınızın kıymetini bilin



    Coronavirüse     yakalanan Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin taburcu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun.. 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek. Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin."



    Işıl Reçber, doktorlar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski futbolcular Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Türkiye Futbol Federasyonuna ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
    Eşi Rüştü Reçber'in hastaneden taburcu olduğunu belirten Işıl Reçber,doktor ve sağlık çalışanlarına tesekkür etti.

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