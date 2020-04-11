Eski kaleci Rüştü Reçber, geçtiğimiz günlerde Coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. "İyi ki sigarayı bırakmışım" diyen 46 yaşındaki Reçber, artık eşi Işıl Hanım'a emanet. Rüştü Reçber, virüsü atlattı. Son testi negatif çıktı. Eşi Işıl onun için özel mönü hazırladı.

Yurt dışından geldikten sonra karantina sürecine uymadığı için eleştirilen Işıl Reçber, şimdilerde eşine gözü gibi bakıyor. Işıl Hanım, Rüştü Reçber'e ilikli kemik suyuyla yaptığı çorba ve yemekleri yediriyor.