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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    ’ın yapımcısı müjdeleri peş peşe sıraladı

    atv’nin efsane dizisi ‘’ın yapımcısı ve senaristi , önceki gün müjdeleri sıraladı. Dizinin 5-6 sezon sürmesini planlayan Bozdağ, ekledi: ‘Bu sene Riva’daki platoyu da vatandaşın ziyaretine açacağız’

    Bir dizi müjde

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' hayranlarına müjdeler geldi…


    Bozdağ, "Bugünleri en kısa zamanda el ele verip atlatacağız" dedi.

    Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, önceki gün Riva'daki platodan canlı yayın yaptı. Coronavirüs'e karşı dünya standartlarında önlemler aldıklarını söyleyen Bozdağ, "Yakında ara verdiğimiz çekimlere başlayacağız" dedi.

    Dizinin 5-6 sezon sürmesini planlayan Bozdağ, şunları söyledi: "Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini de ekrana getireceğiz. Yunus Emre gibi meşhur kahramanlar dizide olacak." Bozdağ, Hollywood standartlarındaki dizinin çekildiği platonun da bu sene içerisinde ziyarete açılacağını müjdeledi.


    Dizinin çekimleri Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde devam ediyor. 360 dönüm arazi üzerine kurulmuş plato, bu sene içerisinde ziyarete açılacak.

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