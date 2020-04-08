Kuruluş Osman bugün neden yok? Kuruluş Osman 18. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi...

Kuruluş Osman bugün neden yok? Ekranlarda her hafta salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün ekranlarda yerini almadı. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Kuruluş Osman dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırma yapıyor. Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş ATV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ATV'den Kuruluş Osman yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.