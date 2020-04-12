Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı şoka uğratan kartvizit sorusu: Madame L. Karaosmanoğlu Türkçe adı ne?
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 125 TL'lik edebiyat sorusu damga vurdu. Yarışmacıya 125 bin TL'lik, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçesinde ne yazar?" sorusu yöneltildi. Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Nisan soru ve cevapları...
12.04.2020 01:31
- Son Güncelleme: 12.04.2020 01:40
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