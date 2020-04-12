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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    Elbet bitecek

    'dan mesaj… Güzel oyuncu, kahvesini alıp balkondan paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "Kahveni koyup, sevdiğin bir müzik açıp dalıp gitmek. Evde kal, elbet bitecek."

    Elbet bitecek
    Gökçe Bahadır'dan mesaj… Güzel oyuncu, kahvesini alıp balkondan paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "Kahveni koyup, sevdiğin bir müzik açıp dalıp gitmek. Evde kal, elbet bitecek."

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