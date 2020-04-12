Gökçe Bahadır'dan mesaj… Güzel oyuncu, kahvesini alıp balkondan paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: 'Kahveni koyup, sevdiğin bir müzik açıp dalıp gitmek. Evde kal, elbet bitecek.' Gökçe Bahadır'dan mesaj... Güzel oyuncu, kahvesini alıp balkondan paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: 'Kahveni koyup, sevdiğin bir müzik açıp dalıp gitmek. Evde kal, elbet bitecek.'
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