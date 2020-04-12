Peki ses kaydında Laurel mı, yoksa Yanny mi deniyor?

Cevap aslında her ikisi de! Kayıt, birbirinin üzerine yerleştirilmiş iki sesten oluşuyor. Beyin iki kelimeyi aynı anda duyamayacağı için, birini seçiyor. Bu nedenle ya Laurel'i ya da Yanny'yi duyabiliyorsunuz.