Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

A: Kuzey Amerika

B: Afrika

C: Güney Amerika

D: Asya

Doğru cevap: B: Afrika