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    • 12.04.2020 00:02
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    Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?

    Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan, bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?

    A: Kuzey Amerika

    B: Afrika

    C: Güney Amerika

    D: Asya

    Doğru cevap: B: Afrika

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