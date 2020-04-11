Tolhagan Sayışman'dan "Eşinizi mi yoksa oğlunuzu mu daha çok seviyorsunuz?" sorusuna kalpleri ısıtan cevap

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam Instagram'da hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Sayışman'a; Honduras'tan İsrail'e, İtalya'dan Amerika'ya kadar 5 kıtada 27 farklı ülkedeki hayranlarından sorular geldi. Ünlü oyuncu, 2017 yılında evlendiği Almeda Abazi'nin hangi huyunu sevmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Aman duymasın ama çok fazla titiz, detaycı ve temizlik delisi."

Sayışman, "Dünyaya bir daha gelsen Almeda'yla evlenir misin?" sorusuna ise "Evet, evet. Bin kere evet..." diyerek aşkını bir kez daha ilan etti. Yakışıklı oyuncunun "Almeda'yı mı yoksa oğlunuz Efahan'ı mı daha çok seviyorsunuz?" sorusuna verdiği şu yanıt ise kalpleri ısıttı: "İkisi de tabii ki. Benim için biri nefes biri su gibi." Bu arada 38 yaşındaki oyuncu, bir kız bebek sahibi olmak istediğini de dile getirdi.

Tolgahan Sayışman, "Coronavirüs'le mücadele için yardım yaptınız mı?" sorusuna şöyle dedi: "Sadece bu dönemde değil; Allah kısmet ettiği sürece hep paylaştım ve paylaşacağım."