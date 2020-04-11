Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir?

A: John Lennon

B: Paul McCartney

C: George Harrison

D: Ringo Star

Doğru cevap: C: George Harrison