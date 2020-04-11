Seksen Günde Devrialem romanındaki Phileas dünya turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas Fogg girdiği iddiaya göre dünya çevresindeki turunu 80 günde ya da daha kısa sürede tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas Fogg girdiği iddiaya göre dünya çevresindeki turunu 80 günde ya da daha kısa sürede tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır?

Doğru cevap: D: 20.000 paunt para