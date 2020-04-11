Can Yaman, Coronavirüs'ün en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya ve İspanya'daki hayranlarını unutmadı. 30 yaşındaki oyuncu, İtalya'da çektirdiği eski bir fotoğrafını paylaşıp altına İtalyanca şunları yazdı: "Umarım en kısa zamanda bir araya geleceğiz. Farklı yerlerde olsak da birlikteyiz. Yakında her şey yoluna girecek."

Çok iyi derecede İtalyanca bilen ve karantina günlerinde İspanyolca öğrenmeye başlayan Can Yaman, Twitter'da da bir mesaj yayınladı. Yaman, İspanyolca yazdığı şu mesajıyla İtalyanlar'dan sonra İspanyol hayranlarını mest etti: "Halen dilinizi öğrenmek için çalışıyorum ama şimdi en azından yazdıklarınızı anlayabiliyorum."