İngiltere'de dünyaya gelen Funda Önal, üniversitede garsonluk yapıp ailesine baktı. 35 yaşındaki Türk güzeli, katıldığı bir yarışmayla şöhrete ulaştı. 2017'de ise İngiltere'nin en zengin işadamlarından Scott Sullivan ile evlenip anne oldu.

Hayatı peri masalını andıran Önal, önceki gün ise Coronavirüs'ü yendiğini açıkladı. Covid- 19 testini paylaşan Türk güzeli "Ateş, yorgunluk, baş ve vücut ağrılarım oldu. 5 hafta önce iyileşmeme rağmen hala kaslarım zayıf" dedi.