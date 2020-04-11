Eğlence tablosu

Sunucu Gizem Hatipoğlu'nun kızı Lila, önceki gün kalemleri eline alıp annesinin yüzünü tuvale çevirdi. Güzel sunucu, boyalı yüzü ve sevimli kızıyla verdiği bu pozla gülümsetti. Sunucu Gizem Hatipoğlu'nun kızı Lila, önceki gün kalemleri eline alıp annesinin yüzünü tuvale çevirdi. Güzel sunucu, boyalı yüzü ve sevimli kızıyla verdiği bu pozla gülümsetti.
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