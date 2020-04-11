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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Çılgın aşık pozu

    , sevgilisi ile önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Instagram'da arabanın içinde maskeli olarak fotoğraf paylaşan Gürel, "Onunla küçük çılgınlıklar yapın" yazıp güldürdü.

    Çılgın aşık pozu
    Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Instagram'da arabanın içinde maskeli olarak fotoğraf paylaşan Gürel, "Onunla küçük çılgınlıklar yapın" yazıp güldürdü.

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