Çılgın aşık pozu

Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Instagram'da arabanın içinde maskeli olarak fotoğraf paylaşan Gürel, "Onunla küçük çılgınlıklar yapın" yazıp güldürdü.
Özge Gürel,sevgilisi SerkanÇayoğlu ile öncekigün alışveriş içindışarıya çıktı.Instagram'da arabanıniçinde maskeli olarakfotoğraf paylaşanGürel, "Onunlaküçük çılgınlıklaryapın" yazıp güldürdü.
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