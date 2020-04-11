Müge Anlı aslen nereli? Herkes Çerkes sanıyordu ama Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı, herkes şaşırdı. Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı canlı yayın olarak değil, özel bölüm olarak Atv ekranlarında yayınlanıyor. İşlediği konular ve stüdyodaki konukları ile sık sık gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı hakkında neredeyse her detay merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konulardan biri memleketi. Özellikle Müge Anlı'nın göçmen olduğunu savunan bir kesim, Müge Anlı'nın aslen nereli olduğunu çok merak ediyordu. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde baş şüpheli Kadriye Ceylan hakkında konuşan Müge Anlı, aslen nereli olduğunu da canlı yayında böylece açıklamış oldu. Müge Anlı'nın göçmen olduğuna ihtimal vermeyenler ise şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...
Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 46 yaşında başarılı sunucusunun memleketi İstanbul olarak biliniyordu ancak aslen nereli olduğu bilinmiyordu. Türkiye'nin güvendiği isim Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayındaki bir konuğuyla ilgili konuşurken açıkladı. herkesin Çerkes sandığı Müge Anlı aslen bakın nereliymiş...
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; Atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı Atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.