Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman? Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Bugün haftanın finalinin yapılması beklenen programın yeni bölümü yerine kolaj bölüm başladı. Bu durumda izleyiciler Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK?
Zuhal Topal'la Sofrada programının yayın saati 10 Nisan günü için değişti. Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni bölümü bu akşam saat 20:30'da ekranlarda olacak.
FORMATI DEĞİŞTİ
Eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyarak seyircisine kahkaha tufanı estirmesinin yanı sıra hararetli tartışmalarıyla gündeme gelen yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal açıklama yapıp artık formatının değiştiği müjdesini seyircisine açıklayarak çekimlerin program tarafından belirlenen yeni evde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Programın konsept değişikliğine giderek farklı bir soluk getirmesi yarışmaya katılacak gelinlerin kendi mutfak düzenin dışındaki başka bir evde yarışacakları için de bambaşka bir deneyim yaşatacak. Öte yandan küresel bir salgın haline gelerek bir anda bir çığ gibi büyüyen Korona Virüsü için tedbir geliştirmeyi ihmal etmeyen programın bu sebepten ötürü konsept değişikliği yaptığı öğrenildi.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.
Üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılındaMüjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.
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