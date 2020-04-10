Zuhal Topal’la Sofrada neden yok? Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

FORMATI DEĞİŞTİ

Eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyarak seyircisine kahkaha tufanı estirmesinin yanı sıra hararetli tartışmalarıyla gündeme gelen yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal açıklama yapıp artık formatının değiştiği müjdesini seyircisine açıklayarak çekimlerin program tarafından belirlenen yeni evde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Programın konsept değişikliğine giderek farklı bir soluk getirmesi yarışmaya katılacak gelinlerin kendi mutfak düzenin dışındaki başka bir evde yarışacakları için de bambaşka bir deneyim yaşatacak. Öte yandan küresel bir salgın haline gelerek bir anda bir çığ gibi büyüyen Korona Virüsü için tedbir geliştirmeyi ihmal etmeyen programın bu sebepten ötürü konsept değişikliği yaptığı öğrenildi.