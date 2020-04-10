Babil neden yok? Star TV yayın akışı 10 Nisan Babil yeni bölüm ne zaman?

Babil neden yok? 10 Nisan Star TV yayın akışında bu hafta Babil dizisi yer almıyor. Dizinin takipçileri Babil yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Cuma akşamları yayınlanan Babil dizisinde geçen hafta; Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekmişti. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna etmeye çalışmıştı. Peki, Babil neden yok? Yanıtı haberimizde…
BABİL NEDEN YOK?
Koronavirüs salgını nedeniyle dizilerin çekimlerine ara verildi. Sağlık sebebiyle çekimlere ara verilmesinin ardından dizilerin yeni bölümleri yerine yerli veya yabancı filmler yayınlanıyor.
STAR TV 10 NİSAN YAYIN AKIŞI
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yapımcı şirket tarafından henüz açıklanmadı.
BABİL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kudret'in geçmişine hâkim olmak istediği Ayşe ise Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına kadar geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya uğraşırken, İrfan'ı ateşin ortasına atıyor. Süleyman ile Kudret'in restleşmeleri gittikçe kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı tavırları Mert'in dikkatini çekerken, İrfan'ın Eda'yı boşanmaya ikna edip edemeyeceği ise merak konusu olmuştu.
BABİL DİZİSİ KONUSU
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.
Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?
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