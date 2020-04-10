Cemiyet hayatının en mütevazı isimlerinden Pınar Sabancı, Coronavirüs nedeniyle de daha bilinçlendi. 700 milyon dolarlık serveti bulunan İlhan Sabancı'yla evliliğinden üç çocuğu olan Sabancı, önceki gün lüks rüzgarına kapılan birçok ünlü isme ders verdi. Kıyafetlerinizle var olmayın. Aklınızla, üretkenliğinizle, yaptığınız iyiliklerle anılın. Sürü psikolojisine kapılmayın. Aksi halde tarih, sizleri hiç iyi hatırlamayacak.

Psikoloji üzerine eğitim gören Pınar Sabancı, "Bencilce moda şovuna çevirdiğimiz hayatlarımız, iklim değişikliğinin elebaşı" dedi ve ekledi:

"Kıyafetlerinizle var olmak zorunda değilsiniz. Şu son bir ayda, ilimin, bilimin gücünü görmedik mi? Nihayet doktorlara, takip ettiğimiz ünlülerden daha çok değer vermedik mi? Bırakın, siz aklınızla, çalışkanlığınızla, hayata kattıklarınızla, yardımlarınızla konuşulun. Sürü psikolojisinden etkilenmiyor oluşunuzla takdir görün, pahalı kıyafetlerinizle değil. Bunu bugün hep beraber uygulamaya başlarsak, belki bir şeyler değişir. Yoksa, tarih bizleri hiç iyi hatırlamayacak."



İlhan Sabancı'dan üç çocuğu olan Pınar Hanım, cemiyet hayatının en mütevazı ve eğitimli isimleri arasında…