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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    sokak hayvanlarını elleriyle besledi

    Şarkıcı , önceki gün maskesini takıp kızı ve bir arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıktı. Samyeli, kendisinden önce yol kenarına mama bırakan herkese de teşekkür etti.

    Elleriyle besledi

    Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün maskesini takıp kızı ve bir arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıktı. Samyeli, kendisinden önce yol kenarına mama bırakan herkese de teşekkür etti.

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