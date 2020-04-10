Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün maskesini takıp kızı ve bir arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıktı. Samyeli, kendisinden önce yol kenarına mama bırakan herkese de teşekkür etti.
Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün maskesini takıp kızı ve bir arkadaşıyla sokak hayvanlarını beslemek için sokağa çıktı. Samyeli, kendisinden önce yol kenarına mama bırakan herkese de teşekkür etti.
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