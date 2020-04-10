Estetik tutkunu ünlüler güzellik merkezleri kapanınca ne yapacağını şaşırdı!

Güzellik merkezlerinin kapanmasıyla düzenli olarak estetik uygulamalar yaptıran ünlüler, rutin uygulamalarına karantina bitene kadar veda etti. Estesante Clinic'in sahibi Şebnem Demir, kendisi ve birçok güzellik merkezinin randevularında yığılma olduğunu söyledi.



Sayısız estetik operasyonu geçiren Süperstar da dört gözle botoks ve dolgularını yeniletmeyi bekliyor.