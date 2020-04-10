Estetik tutkunu ünlüler güzellik merkezleri kapanınca ne yapacağını şaşırdı!

Güzellik merkezlerinin kapanmasıyla düzenli olarak estetik uygulamalar yaptıran ünlüler, rutin uygulamalarına karantina bitene kadar veda etti. Estesante Clinic'in sahibi Şebnem Demir, kendisi ve birçok güzellik merkezinin randevularında yığılma olduğunu söyledi.
Sayısız estetik operasyonu geçiren Süperstar da dört gözle botoks ve dolgularını yeniletmeyi bekliyor.
Demir, özellikle botoks ve dolgu gibi belirli aralıklarla yenilenmesi gereken işlemleri yaptırmak isteyenlerin karantina bitince güzellik merkezlerinde kuyruk oluşturacağını dile getirdi.
Burcu Esmersoy
Estetik denilince ilk akla gelen isimlerden olan Ajda Pekkan da karantinanın bitmesini dört gözle bekliyor. Düzenli olarak botoks yaptırdıklarını açıklayan Hande Ataizi, Burcu Esmersoy ve Özge Özpirinçci gibi yüzlerce ünlü isim de karantina biter bitmez kuşkusuz soluğu estetik merkezinde alacak. "Yüzümdeki dolgular karantinada eridi" diyen oyuncu İrem Sak da güzellik merkezinin açılmasını dört gözle bekliyor.
Ataizi de düzenli botoks yaptırıyordu.
İrem Sak, "Karantina biter bitmez dolgularımı yenileteceğim" dedi.
Özge Özpirinçci, sadece güzellik için değil çenelerini sıktığı için de botoksa başvuruyor.
Şebnem Demir
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