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    • 10.04.2020 16:15
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    • 10.04.2020 16:15
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    kaç yaşında? Doya Doya Moda ?

    Doya Doya Moda kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacılarından birisi olan Emel Başkan yaşı merak konusu oldu. Diğer yarışmacılarla sık sık tartışma yaşamasıyla bilinen Emel Başkan’ın yaşı duyanları şaşırttı. Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldığını da açıklamıştı. İşte, Emel Başkan hakkında merak edilenler…

    Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan yaşı kaç?

    kaç yaşında? yaşı merak konusu oldu. Özgüveniyle jüri üyelerini şaşırtan, diğer yarışmacılarla sık sık tartışma yaşayan ? Programın öne çıkan yarışmacılarından birisi olan Emel Başkan'ın yaşı duyanları şaşırtıyor…

    EMEL BAŞKAN KAÇ YAŞINDA?

    Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı.

    EMEL BAŞKAN KİMDİR?

    Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu.

    Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.


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