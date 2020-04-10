Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan yaşı kaç?

Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan yaşı merak konusu oldu. Özgüveniyle jüri üyelerini şaşırtan, diğer yarışmacılarla sık sık tartışma yaşayan Emel Başkan yaşı kaç? Programın öne çıkan yarışmacılarından birisi olan Emel Başkan'ın yaşı duyanları şaşırtıyor…

EMEL BAŞKAN KAÇ YAŞINDA?

Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı.

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.



