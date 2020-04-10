Doya Doya Moda kim birinci oldu? 10 Nisan Doya Doya Moda kim elendi? Her hafta bir yarışmacının mutlu sona ulaştığı, birisinin de hayallerine veda ettiği Doya Doya yarışmasında heyecan devam ediyor. Doya Doya Moda haftanın finali TV8 ekranlarında yayınlandı. Haftanın finalinde yarışmacılar en iyi kombini yapmak için mücadele etti. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti? İşte yanıtı…

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmada haftanın birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Birinci açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz duyurulmadı. Birazdan elenen isim belli olacak.